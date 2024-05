Inizia domani ad Ancona la Final Four scudetto Under 15 di calcio a cinque. Tra le pretendenti al tricolore c’è anche il Monastir, capace di entrare tra le prime quattro d’Italia per la prima volta nella storia della società per quanto riguarda la categoria.

La semifinale contro il Bissuola è in programma domani alle ore 10 al PalaRossini. Dall’altra parte del tabellone i pugliesi dell’Itria contro i campani del Parete. La finalissima si giocherà domenica alle 15, dopo la finale per il terzo posto delle ore 10.

L’Under 15 Monastir, già arrivata ad Ancona, sogna lo scudetto e domani proverà a scrivere una nuova pagina del calcio a 5 sardo.

© Riproduzione riservata