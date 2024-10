Sconfitta in trasferta per la Leonardo. I cagliaritani perdono 2-1 sul campo del Pordenone in Serie A2 Élite, ma recriminano nel finale. Gli arbitri non hanno assegnato il gol del 2-2 a pochi secondi dalla sirena sul tiro di Tidu che avrebbe superato la linea di porta nonostante la parata del portiere dei padroni di casa.

In Serie B sorride solo il Quartu, che pareggia 3-3 in casa contro il Cures. Sconfitte per le altre sarde. Nel girone E, l’Elmas è stato battuto 8-3 in trasferta dallo Spes. La San Sebastiano Ussana perde invece 4-3 a Roma contro il Club Sport Roma. Nel girone A, ko esterno anche per la Jasnagora (3-1 sul campo del Domus Bresso). L’Alghero perde invece 1-0 in casa contro il Real Sesto. Non ha giocato il Monastir per il turno di riposo.

In C1, Villacidrese e Sestu Città Mediterranea si prendono la vetta con i successi su Futsal 4 Mori (11-7) e Portoscuso (6-4). Prime sconfitte per Domus Chia (4-2 a Villasor) e Città di Cagliari (3-1 nel derby contro il Cus Cagliari). Primo successo per il C’è Chi Ciak con il 15-1 sull’Happy Fitness. Vince anche la Fanni Futsal Sassari per 8-6 sullo ZB Iron Bridge. Unico pareggio tra Ichnos Sassari e Villaspeciosa (1-1).

In Serie A femminile, prima vittoria per il Cagliari che si è imposto per 2-1 sul campo dell’Audace Verona. In Serie B femminile, l’Athena vince 4-2 il derby contro il Cus Cagliari, la Jasnagora pareggia 1-1 con il Pero. Sconfitta per l’Oristanese, battuta 8-2 dal Solarity.

