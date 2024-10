La Leonardo cade in Piemonte nella seconda giornata di A2 Élite. I cagliaritani, nonostante il 3-0 di vantaggio, sono stati rimontanti dall’Elledi, perdendo 5-3.

In Serie B, il derby sardo del Girone A va al Monastir, che si impone 6-4 in casa sull’Alghero. Sorride anche la Jasnagora con il 6-0 sul Sermig. Nel girone E, il Quartu trova la prima vittoria con il 6-1 sul Laurentino. Sconfitte interne per Elmas (5-4 contro Canottieri Lazio) e San Sebastiano Ussana (6-5 contro la Spes Poggio Fidoni.

In C1, Città di Cagliari e Domus Chia si confermano in vetta alla classifica con i successi su Happy Fitness (11-1) e Cus Cagliari (4-2). Conquistano i tre punti anche Sestu Sardinia Futsal con l’8-3 all’Ichnos, Villacidrese con l’8-2 allo ZB Iron Bridge e Portoscuso con l’8-6 al Futsal 4 Mori. Primi tre punti per la Fanni Futsal Sassari con il 5-3 sul Villasor. Domani in campo Villaspeciosa e C’è Chi Ciak (ore 20.30).

In Serie B femminile sarde in campo per la prima giornata della fase a gironi di Coppa Italia. La Jasnagora ha battuto 8-0 l’Oristanese in trasferta. Successo casalingo per il Cus Cagliari con il 2-1 sull’Athena Sassari.

