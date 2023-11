Leonardo sconfitta nel turno infrasettimanale di Serie A2 Élite. Al PalaConi i cagliaritani sono stati battuti 3-2 in rimonta dal Vinumitaly Petrarca, nuova capolista del girone A. Gli arancionero si erano portati in vantaggio al 1' con Guti e avevano trovato il raddoppio con Siddi al 10'. Al 19' il Petrarca accorcia le distanze con Fellipe Mello. Nella ripresa Victor Mello al 7' e Fellipe Mello al 18' completano la rimonta ai danni della Leonardo, che tornerà in campo sabato in trasferta contro il Lecco.

Coppa Italia C1. Ieri sono arrivati i primi verdetti della Coppa Italia di C1, dopo la quinta e penultima giornata della fase a gironi. Hanno già guadagnato un posto in semifinale il Quartu e la San Sebastiano Ussana, con il primo posto rispettivamente del girone C e del girone B. Il Quartu ha battuto 7-4 il Villaspeciosa, centrando la quinta vittoria su cinque partite di coppa. L'Ussana va comunque avanti nonostante il 7-5 incassato in trasferta dalla Villacidrese.

Nel girone C, ha vinto anche il Cus Cagliari per 4-0 sul campo del Futsal 4 Mori, mentre nel B riposava il Villasor. Tutto ancora aperto nel girone A dopo il 6-6 tra Babylon e Ichnos Sassari e il 7-4 dell'Happy Fitness. Sarà decisiva l'ultima giornata della fase a gironi per decretare le altre due semifinaliste.

