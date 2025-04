Dopo due vittorie consecutive, la Leonardo si ferma a Rovereto. In Serie A2 Élite i cagliaritani hanno perso 2-1 in casa dell’Olympia Rovereto, ma restano fuori dalla zona playout con un punto di vantaggio sul terzultimo posto.

In Serie B si è giocata l’ultima giornata di regular season. Il Quartu ha battuto 4-2 lo United Pomezia conquistando un posto nei playoff. Alla San Sebastiano Ussana basta il 3-3 sul campo del Mirafin per andare ai playout. Era già certa di giocarsi lo spareggio salvezza il Monastir, che ha perso 7-1 contro il Cardano ‘91. L’Alghero, già retrocesso, chiude con una vittoria per 3-2 a Varese. Non hanno giocato per il turno di riposo l’Elmas (già salvo) e la Jasnagora, giù sicura dei playoff e che affronterà il Real Five Rho il 27 aprile nel percorso che può portare alla Serie A2.

In Serie C1, penultima giornata di campionato. Il Città di Cagliari ha festeggiato anche davanti al proprio pubblico il ritorno in B con il 7-0 sulla Villacidrese. Villaspeciosa, C’è Chi Ciak e Domus Chia sono già matematicamente certe di fare i playoff. Sabato il Domus Chia ha battuto 6-5 il Villaspeciosa. Il C’è Chi Ciak ha invece pareggiato 6-6 con il Portoscuso. L’ultimo posto se lo giocheranno il Sestu Sardinia, che ha vinto 6-2 a Villasor, e la Fanni Futsal Sassari, che ha pareggiato 6-6 contro l’Happy Fitness Center. Fuori dai giochi il Cus Cagliari, nonostante il 4-2 sull’Ichnos Sassari. In chiave salvezza tutto ancora aperto, con lo ZB Iron Bridge che ha battuto 14-6 il Futsal 4 Mori e al momento è fuori dalla zona playout.

Non si è giocato nei campionati femminili per lasciar spazio alle finali di Coppa Italia. In Puglia, protagoniste anche due formazioni sarde. La Jasnagora si è fermata ai rigori nella semifinale contro l’Atletico Chiaravalle (5-2) per il torneo di B femminile. Per l’Under 19, il Cagliari ha perso 5-3 la finale contro le pari età della Lazio, tornando a casa con un ottimo secondo posto.

