La Leonardo si gode la testa solitaria della classifica di Serie A2 Élite. I cagliaritani hanno battuto 4-1 il CDM Futsal in trasferta nell’unica gara giocata nel weekend della categoria. In attesa delle altre sfide della seconda giornata che si disputeranno come da calendario sabato, la squadra di Petruso è prima a punteggio pieno dopo un’altra prova convincente. In gol Tidu (doppietta), Siddi e Monti.

Coppa Divisione. La Leo tornerà in campo mercoledì con la formazione Under 23 per l’ultima partita del primo turno di Coppa della Divisione contro la Jasnagora. In palio c’è il passaggio del turno e la sfida contro il Sestu Città Mediterranea, che ha battuto 5-4 il Monastir. Avanti anche l’Elmas, che ha battuto 9-2 nel match di ritorno il Domus Chia. I gialloneri affronteranno il Ciampino, che ha eliminato l’Alghero e il Città di Cagliari.

Serie C1. Ha preso il via il massimo campionato regionale. In evidenza la San Sebastiano Ussana con il 4-0 sul Babylon. Non è da meno il Quartu con il 6-3 sul Futsal 4 Mori. Colpo esterno del Villaspeciosa che ha battuto 5-2 il Fanni Futsal Sassari. Successo casalingo per l’Happy Fitness con il 4-1 sul Cus Cagliari, mentre la Villacidrese si è imposta per 9-6 a Villasor.

