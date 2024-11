Terza sconfitta consecutiva per la Leonardo in Serie A2 Élite. In casa contro il Lecco, i cagliaritani non sono riusciti ad invertire il trend contro il Lecco, perdendo 3-1 al PalaConi.

In Serie B, la Jasnagora vince un altro derby. Questa volta la squadra di Cocco si è imposta per 4-2 a Monastir. Sconfitte le altre sarde della categoria. Nel girone A, l'Alghero ha perso 5-4 contro il Città Giardino Marassi. Nel girone E, sconfitte amare per Elmas (3-0 contro Aranova) e San Sebastiano Ussana (3-2 contro il Laurentino). Nulla da fare anche per il Quartu, battuto 8-5 in casa dal Circolo Canottieri Lazio.



In C1, vince ancora il Città di Cagliari (3-2 sul campo dell'Ichnos Sassari) e si prende la vetta solitaria della classifica. Sale al secondo posto il Villaspeciosa dopo il 6-2 esterno sulla Villacidrese. Vincono anche C'è Chi Ciak (5-2 sul Cus Cagliari), Villasor (6-1sullo ZB Iron Bridge) e Domus Chia (10-4 al Futsal 4 Mori). Il Sestu Sardinia Futsal pareggia 5-5 in casa contro la Fanni Futsal Sassari, mentre in coda primo successo in campionato per l'Happy Fitness con il 5-0 esterno contro il Portoscuso.

In Serie A femminile, il Cagliari sfiora l'impresa in trasferta contro il Kick Off, capolista imbattuta del massimo campionato. Le rossoblù vanno avanti prima sull'1-0 e poi sul 3-1. Anche dopo il pareggio delle padrone di casa, arriva il 4-3 che sognare le cagliaritane. Il vantaggio dura fino agli ultimi minuti, quando il Kick Off ribalta il punteggio proprio nel finale con il portiere di movimento, vincendo 5-4. In Serie B femminile, consolida il primato l'Athena Sassari con un'altra vittoria (7-2 all'Aosta). L'Arzachena si prende il derby contro l'Oristanese imponendosi per 5-1 in casa. Sorride anche la Jasnagora (8-1 al Solarity), mentre il Cus Cagliari perde 7-2 in trasferta contro il Pero.

