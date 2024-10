Seconda giornata di A2 élite e prima trasferta per la Leonardo, che affronta l’Elledì in Piemonte per provare a ripetersi dopo il successo all’esordio sullo Sporting Altamarca per 4-1.

In Serie B, arriva il primo derby sardo tra il Monastir e l’Alghero nel girone A. La Jasnagora ospita il Sermig. Nel girone E, impegni casalinghi per Elmas e San Sebastiano Ussana, rispettivamente contro Circolo Canottieri Lazio e Spes Poggio Fidoni. Il Quartu, invece, affronta in trasferta la Laurentino.

In C1, si gioca per la terza giornata di campionato. Si affrontano due delle quattro squadre a punteggio pieno, il Cus Cagliari e il Domus Chia. Trasferte per le altre due: l’Ichnos Sassari contro il Sestu Sardinia Futsal, il Città di Cagliari contro l’Happy Fitness Center. Le altre gare in programma sono Fanni Futsal Sassari-Villasor, Portoscuso-Futsal 4 Mori, Villacidrese-ZB Iron Bridge. Si giocherà martedì Villaspeciosa-C’è Chi Ciak.

Nel femminile si gioca per la Coppa Italia di Serie B. Le cinque sarde (Arzachena, Athena Sassari, Cus Cagliari, Jasnagora e Oristanese) sono state inserite nel girone A. Domenica la prima giornata con Oristanese-Jasna e Cus-Athena.

