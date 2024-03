Trasferta toscana per la Leonardo in Serie A2 élite. Domani la squadra di Petruso affronta la Nuova Comauto Pistoia ultima in classifica con l'obiettivo di tornare alla vittoria. A quattro giornate dalla fine della regular season, i cagliaritani sono ancora in corsa per i playoff, al momento distanti quattro lunghezze. In Serie A2, cerca punti per assicurarsi un posto nei playoff il Sestu Città Mediterranea, che affronta in trasferta la Futsal Cornedo.

Serie B. Nel girone A, trasferte per C'è Chi Ciak e Futsal Alghero, che lotteranno fino alla fine per il terzultimo posto che vale i playout. Il Sardinia Futsal riceve la capolista VDL Fiano Plus per provare ad alimentare ancora i sogni playoff dopo aver festeggiato la salvezza matematica. Nel girone B, il Monastir ospita l'Isola 5, mentre nel girone E la Jasnagora è attesa dallo scontro diretto contro il Cures per tornare in zona playoff. Sul campo della Real Ciampino Academy, l'Elmas insegue invece i playout. Già retrocesse Città di Cagliari e il Domus Chia, che giocheranno rispettivamente in casa contro la Velletri Technology e in trasferta contro il Conit Cisterna.

Serie C1. Dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Quartu, la capolista San Sebastiano Ussana osserva il turno di riposo. Il Quartu può approfittarne per accorciare a -5 sul campo del Cus Cagliari. La Villacidrese ospita l'Ichnos Sassari, mentre il Villaspeciosa attende il Futsal 4 Mori. Scontro salvezza tra Fanni Futsal Sassari e Babylon, con il Villasor che giocherà invece in trasferta contro l'Happy Fitness Center.

Femminile. Fermo il campionato di B femminile, fatta eccezione per la Jasnagora, che ha anticipato a domenica il match interno contro la Futsal Hurricane. Si gioca in C femminile. La capolista Cus Cagliari ospita il Monasitr nella rivincita della finale della Coppa Italia vinta dalle universitarie. L'Ittiri Srpint fa visita all'Arborea, il Tiro Libero al Futsal Quartu e il Sardinia Futsal all'Ampurias. Completa la giornata Decimoputzu-Aiace Telamonio.

