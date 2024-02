Si chiude il cammino della Coppa Italia anche per la Leonardo e San Sebastiano Ussana, eliminate rispettivamente dalla competizione di A2 élite e dalla fase nazionale di Serie C1. I cagliaritani hanno giocato nuovamente ieri a Padova contro il Petrarca, dopo la sconfitta di sabato in campionato. Tony Petruso è riuscito a recuperare qualche assente, ma non è bastato alla Leo per superare l'ostacolo e centrare un'altra Final Four.

Al PalaGozzano finisce 5-1 per i padroni di casa, andati a segno dopo neanche un minuto con Rafinha. Al 4' il pareggio di Acco, ma gli arancioneri chiudono comunque sotto 2-1 per la rete di Molaro. Nella ripresa la doppietta di Mello e il gol di Bastini chiudono la pratica sul 5-1.

Ussana. Non basta la vittoria per 7-5 alla San Sebastiano Ussana per superare il turno della fase nazionale della Coppa Italia di Serie C1. La squadra di Calabretta doveva rimediare alla sconfitta per 8-1 rimediata all'andata contro l'Heracles. Un'impresa complicata per l'Ussana, che ci ha comunque provato, vincendo per 7-5 con le doppiette di Deivison e Piras e i gol di Perra, Ledda e Cadoni. Per centrare la promozione in Serie B, la San Sebastiano si potrà concentrare ora solo sul campionato di C1 regionale e provare a difendere il primo posto in classifica fino alla fine.

