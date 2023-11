La Leonardo torna in campo dopo il turno di riposo per la nona giornata di Serie A2 élite. I cagliaritani sono attesi dallo scontro diretto contro l'Elledì, secondo con 16 punti e con 3 lunghezze di vantaggio proprio sulla formazione di Petruso. Calcio d'inizio domani alle 15.30 a Caramagna. In Serie A2, impegno casalingo per il Sestu Città Mediterranea, che ospita alle 17.30 l'Avis Isola.

Serie B. Derby in vista nel girone E tra Elmas e Città di Cagliari, formazioni che hanno necessità di smuovere la propria classifica. Nello stesso girone, il Domus Chia ospita la capolista Real Ciampino Academy, la Jasnagora riceve al PalaConi il Conit Cisterna. Nel girone A, riposa il C'è Chi Ciak di Serramanna, mentre Sardinia Futsal e Futsal Alghero giocano in casa contro Energy Saving e Castellamonte. Nel girone B, trasferta contro il Naonis Futsal per il Monastir.

Serie C1. Occhi puntati sulla sfida tra San Sebastiano Ussana e Quartu, entrambe in testa a quota 15 punti e date per grandi favorite alla vigilia della stagione. Dietro insegue ad un solo punto di distanza la Villacidrese, che affronta in casa il Babylon. Completano il quadro della giornata Fanni Futsal Sassari-Villasor, Villaspeciosa-Ichnos Sassari e Cus Cagliari-Futsal 4 Mori. Turno di riposo per l'Happy Fitness Center.

Femminile. Domenica a Usini derby e scontro diretto in vista per Athena Sassari e Mediterranea. Le due squadre sono separate da appena un punto in classifica, con le sassaresi che occupano la vetta avendo però giocato una partita in più rispetto alle cagliaritane. Impegno casalingo per la Jasnagora contro il Villaguardia. Nel girone B, trasferta umbra per l'Arzachena contro il Futsal Perugia, mentre lo Shardana Futsal gioca a Oristano contro il Prato.

© Riproduzione riservata