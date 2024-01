Avanza solo la Leonardo tra le sarde impegnate in Coppa Italia. Nel torneo di A2 élite, i cagliaritani sono riusciti a battere per 3-2 la CDM Futsal guadagnando il pass per i quarti di finale. Dopo il vantaggio di Boaventura, i cagliaritani ribaltano la sfida con Dos Santos, Guti e Pusceddu. Nel finale non basta la rete di Boaventura ai liguri. La squadra di Petruso vince e incontrerà ai quarti il Petrarca, che ha battuto 2-0 la Fenice Venezia Mestre. La sfida, che si disputerà a Padova sempre in gara secca, è in programma il 13 febbraio: chi vince accede alla Final Four.

Eliminate. Sestu Città Mediterranea e Jasnagora sono state invece eliminate dalle rispettive competizioni. Nella Coppa Italia di A2, il Sestu non sfrutta il fattore campo e perde 3-1 in casa contro il Videoton Crema. Monetto aveva portato inizialmente in vantaggio i rossoblù, poi la reazione ospite che ha condannato la squadra di Casu all'eliminazione. Nella Coppa Italia di Serie B, la Jasnagora si arrende solo ai tempi supplementari sul campo della Real Ciampino Academy. I regolamentari si chiudono sul 5-5 con le reti di Piaz e Soro nel primo tempo e la doppietta di Spanu e il gol di Ruggiu nella ripresa. I laziali riescono sempre a rispondere e alla fine ai supplementari riescono ad avere la meglio per 8-5.

