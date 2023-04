La Leonardo chiude la regular season di Serie A2 all'ottavo posto in classifica e si qualifica per i playoff di A2 Élite. Sfumato il sesto posto che avrebbe dato l'accesso automatico alla nuova categoria del futsal italiano e la possibilità di giocarsi la promozione in A con gli spareggi. Decisiva la sconfitta per 6-3 sul campo dell'Alto Vicentino.

Serie B. Il Sestu Città Mediterranea è matematicamente in Serie A2. La squadra di Mario Mura può festeggiare con due giornate d'anticipo nonostante la sconfitta per 5-2 contro la Videoton Crema.

Il derby di giornata va alla Jasnagora, capace di imporsi 7-5 a Serramanna contro il C'è Chi Ciak. Non ha giocato l'Elmas, che avrebbe dovuto ospitare il Castellamonte, ma gli avversari non si sono presentati e si va verso la vittoria a tavolino. Turno di riposo per l'Industrial Point Cagliari che si giocherà la salvezza nelle ultime due giornate di campionato.

Femminile. La Mediterranea pareggia 0-0 sul campo del Cus Milano e aggancia al secondo posto la L84, battuta 2-1 dal Cus Cagliari. La Jasnagora è stata sconfitta 2-0 dalla capolista Pero in casa, mentre il Santu Predu ha battuto 1-0 il Futsal Hurricane. Sconfitte le sarde del girone B: l'Athena Sassari 6-3 contro Prato, l'Arzachena 5-2 contro la Virtus Ciampino. Turno di riposo per lo Shardana Futsal.

