La Leonardo centra il traguardo della qualificazione playoff in Serie A2 élite. Nell'ultima giornata di regular season serviva una vittoria per non dipendere dagli altri risultati. Il successo è arrivato contro il Modena Cavezzo con un bel 10-5 al PalaConi, che ha festeggiato l'obiettivo raggiunto dalla squadra di Tony Petruso. Ora iniziano i playoff che mettono in palio la promozione in Serie A: il primo avversario della Leo sarà la CDM Futsal. Sono già iniziati i playoff del Sestu Città Mediterranea in A2. Nel match d'andata del primo turno i rossoblù hanno battuto il Milano 6-3. Sabato il ritorno in Lombardia. Giocherà invece giovedì il Monastir per l'andata dei playout contro il Castellamonte per restare in Serie B.

Femminile. Ai titoli di coda anche la regular season di Serie B femminile. Terminano in parità entrambi i derby in programma nell'ultima giornata: quello del girone A tra Mediterranea e Jasnagora (5-5) e quello del girone B tra Arzachena e Shardana Futsal (2-2). Perde invece l'Athena Sassari 5-1 in casa contro la Virtus Romagna. Le sassaresi andranno così ai playoff da quinte in classifica nel girone A, la Jasnagora invece da terza. La Mediterranea andrà direttamente agli spareggi promozione per la Serie A, avendo chiuso al primo posto nel girone con tre giornate d'anticipo e diciannove vittorie su venti gare. Nel girone B, va ai playoff solo lo Shardana Futsal da quarta. L'Arzachena con il pari nel derby resta fuori.

