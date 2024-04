Terminata la pausa di Pasqua, ritorna il futsal nazionale e regionale. In Serie A2 élite, la Leonardo insegue i playoff nel match casalingo contro il Fenice Venezia Mestre in programma domani al PalaConi. In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea vuole difendere il secondo posto in queste ultime due giornate di stagione regolare. Domani la squadra di Casu ospita il Futsal Villorba per il penultimo turno di campionato.

Serie B. Penultima giornata anche per la Serie B maschile e ultimi verdetti in arrivo. Nel girone A, C'è Chi Ciak e Futsal Alghero lottano per il terzultimo posto che vale i playout. La squadra di Serramanna ospita il Castellamonte in quello che di fatto è uno spareggio anticipato. L'Alghero affronta invece in casa il Sardinia Futsal per un derby che vede i cagliaritani già salvi, ma matematicamente ancora in corsa per i playoff. Nel girone B, trasferta contro il Futsal Atesina per il Monastir, a caccia di punti salvezza. Nel girone E, scontro diretto fondamentale per l'Elmas in casa contro lo United Pomezia per provare a raggiungere i playout. A Domus de Maria sarà derby tra il Domus Chia, già retrocesso, e la Jasnagora, che può sperare ancora nei playoff. L'altra già retrocessa è il Città di Cagliari, che ospita il Mirafin.

Serie C1. Domani può essere il giorno della promozione matematica della San Sebastiano Ussana. In caso di vittoria contro la Fanni Futsal, la squadra di Calabretta potrà festeggiare la vittoria del campionato di C1. Scontro cruciale quello tra Villacidrese, terza, e Quartu, secondo, per l'eventuale dispita dei playoff regionali o meno. Completano la giornata Ichnos Sassari-Futsal 4 Mori, Babylon-Happy Fintess e Cus Cagliari-Villasor.

Femminile. Nel girone A di B femminile, la Mediterranea anticipa a domani la sfida contro la L84. Domenica, l'Athena Sassari terza ospita il Pero secondo, mentre la Jasnagora quarta fa visita all'Infinity Futsal Academy. Nel girone B, gioca domani anche lo Shardana Futsal sul campo del Cus Pisa. Domenica l'Arzachena riceve l'Eventi Futsal. In Serie C, scontro diretto tra la capolistas Cus Cagliari e il Tiro Libero secondo. In caso di successo delle universitarie, ci sarebbe la matematica vittoria del campionato. Ampurias-Decimoputzu, Futsal Quartu-Sardinia, Monastir-Ittiri Sprint e Arborea-Aiace Telamomio completano il quadro della terzultima giornata del campionato regionale.

