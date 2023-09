In attesa dell'inizio dei campionati, il calcio a 5 sardo è pronto a ripartire con la Coppa Italia di C1. Le 12 squadre del massimo campionato regionale sono state divise in tre raggruppamenti che determineranno poi la fase ad eliminazione diretta. Si disputeranno 6 partite - tre di andata e tre di ritorno - fino a dicembre in alternanza con il campionato.

Girone A. Ad inaugurare la stagione 2023/24 del futsal sardo sarà il derby sassarese tra la Fanni Futsal e l'Ichnos, in programma alle 15 per il girone A. Alle 18 l'altra sfida del gruppo tra il Babylon e l'Happy Fitness Center.

Girone B. Alle 16 si parte nel girone B con il match tra il Futsal Villasor e la San Sebastiano Ussana, mentre alle 17 la Villacidrese ospita l'MC5 di Mogoro.

Girone C. Si chiude alle 19 con le due gare del girone C. Il Futsal 4 Mori riceve a Settimo il Villaspeciosa, mentre il Cus Cagliari affronterà in casa il Quartu.

Le altre partite. La Coppa Italia si giocherà anche per le successive due settimane: sabato 23 e sabato 30 settembre, che chiuderà il girone d'andata. Poi spazio al campionato, con la prima giornata in programma il 7 ottobre. In coppa si tornerà a giocare martedì 24 ottobre, mercoledì 1° novembre e sabato 9 dicembre per chiudere la fase a gironi e determinare le formazioni qualificate.

