È ufficialmente iniziata la stagione 2024/25 di calcio a 5. Ieri sono scese in campo le squadre sarde nazionali per la Coppa della Divisione e le squadre regionali per la Coppa Italia di C1.

In Coppa Divisione, competizione riservata alle formazioni Under 23, hanno superato il primo turno preliminare Jasnagora, Monastir e Quartu. A Sestu, la Jasna ha battuto 3-1 la Leonardo con i gol di Cabrera, Giovanni Cuccu e Fois. A Ussana, il Monastir si è imposto 7-2 sulla San Sebastiano con le triplette di Rosas e Serra e il gol di Cogliolo. Successo esterno anche per il Quartu con l'8-3 sull'Elmas firmato dalla tripletta Previdelli, le doppiette di Casponi e Coni e la rete di Pisu.

In campo tra venerdì e sabato anche le squadre della C1 per le prime gare di Coppa Italia. Nel girone A, vittorie esterne per le due sassaresi: la Fanni ha battuto 9-2 lo ZB Iron Bridge, mentre l'Ichnos ha vinto 12-1 contro l'Happy Fitness. Nel girone B, il C'è Chi Ciak si è imposto 9-3 in casa sulla Villacidrese, così come il Villaspeciosa per 5-1 sul Domus Chia nel girone C. Nel girone D, 8-1 del Sestu sul Futsal 4 Mori e 6-2 del Città di Cagliari sul Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata