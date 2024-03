La San Sebastiano Ussana si avvicina alla promozione in Serie B. Servono ancora due punti nelle ultime due giornate per festeggiare la vittoria del campionato di C1. Sabato, la squadra di Calabretta si è imposta nettamente 11-1 in trasferta contro il Futsal Villasor, allungando a quattordici la striscia di successi consecutivi. La festa per il salto di categoria è solo rinviata a causa del Quartu, che ha battuto 4-1 il Villaspeciosa. Successi esterni per Villacidrese (6-4 sul Futsal 4 Mori) e Ichnos Sassari (6-5 sul Babylon). La Fanni Futsal Sassari ottiene invece tre punti importanti in chiave salvezza con il 7-5 sull’Happy Fitness Center.

Serie B Femminile. La Mediterranea festeggia con tre giornate d’anticipo la vittoria del girone A di B femminile. Le cagliaritane battono anche il Pero secondo in classifica per 4-2 in trasferta e strappano il pass per gli spareggi per la Serie A grazie al diciassettesimo successo in altrettante gare di campionato. Turno di riposo per l’Athena Sassari, mentre la Jasnagora aveva anticipato di una settimana la gara contro il Futsal Hurricane, vinta per 3-1. Vincono anche le sarde del girone B. Lo Shardana Futsal supera 6-5 la Virtus Ciampino, mentre l’Arzachena batte 4-2 in trasferta la Nuova Comauto Pistoia.

Serie C femminile. In Serie C, il Cus Cagliari batte 3-0 l’Ittiri Sprint e prosegue la fuga al primo posto in classifica. A quattro punti di distanza c’è il Tiro Libero, che ha vinto 5-1 contro l’Arborea. Largo successo dell’Aiace Telamonio per 14-3 sul Futsal Quartu. Sorridono anche Sardinia Futsal (4-0 al Decimoputzu) e Monastir (4-1 sull’Ampurias).

