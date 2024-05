Buona la prima per la Leonardo nei playoff di Serie A2 Élite. Nell’andata dei quarti di finale contro la CDM Futsal è arrivato un importante successo per 2-0 in vista del ritorno. Al PalaConi la squadra di Tony Petruso si è imposta grazie ai gol di Siddi e Demurtas, riuscendo a mantenere la propria porta inviolata. Sabato il ritorno a Campo Ligure: chi passa il turno affronta in semifinale la vincete di Pordenone-Altamarca.



Sestu. Il Sestu Città Mediterranea è stato invece eliminato dai playoff di Serie A2. Dopo aver vinto 6-3 l’andata in casa contro il Milano, la squadra di Casu ha perso 8-3 in Lombardia ai tempi supplementari, terminando così la propria stagione.



Salvezza. Il Monastir conquista la salvezza nei playout di Serie B. Nel ritorno contro il Castellamonte la formazione allenata da Barbarossa pareggia 4-4 in trasferta e dopo il 4-2 casalingo può festeggiare la permanenza in B.



Femminile. Nei playoff di B femminile, avanza solo la Jasnagora. Il 4-4 dopo i supplementari contro la Virtus Romagna vale il passaggio del turno grazie al miglior piazzamento in classifica in regular season. Le cagliaritane affronteranno nel secondo turno il Pero, che ha eliminato l’Athena Sassari per 9-4. Fuori dal tabellone anche lo Shardana, battuta 6-4 in Toscana dalla Nuova Comauto Pistoia.

© Riproduzione riservata