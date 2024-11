La Leonardo ritorna a vincere nella quarta giornata di A2 Élite. I cagliaritani si sono imposti per 2-1 in casa al PalaConi nella sfida contro la CDM Futsal grazie ai gol segnati da Boi e Garcia.

In Serie B, il Quartu vince 4-2 nel derby del girone E contro la San Sebastiano Ussana. Sconfitte le altre sarde. Nel girone E, l’Elmas ha perso 4-3 in casa contro il Club Sport Roma. Nel girone A, nulla da fare per Jasnagora (5-2 in casa contro il Cardano ‘91), Monastir (6-2 sul campo del Real Sesto) e Alghero (7-2 in trasferta contro il Real Five Rho).

In C1, il Sestu Sardinia Futsal si prende la vetta con il 5-1 interno sul Futsal 4 Mori. Dietro inseguono il Cus Cagliari e il Città di Cagliari, che hanno battuto rispettivamente Portoscuso (2-1) e Domus Chia (4-1). Successi anche per Villaspeciosa (5-3 allo ZB Iron Bridge) e Villasor (7-3 sull’Happy Fitness). Si sono chiuse in parità Villacidrese-Ichnos Sassari (7-7) e Fanni Futsal Sassari-C’è Chi Ciak (4-4).

In Serie A femminile, il Cagliari perde 2-0 in casa contro il Pescara. In Serie B, l’Athena Sassari vince 11-2 il derby sul campo dell’Oristanese. La Jasnagora pareggia 3-3 a Torino contro la Top Five. L’Arzachena perde 7-2 contro il Pero, mentre il Cus Cagliari si è imposto 4-1 in casa sull’Aosta.

© Riproduzione riservata