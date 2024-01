A Schio contro l'Altovicentino, la Leonardo pareggia 1-1 nella sedicesima giornata di A2 élite. I cagliaritani, passati in vantaggio con Guti, non sono riusciti a tornare avanti dopo la rete del pareggio dei padroni di casa. In Serie A2, conquista un punto anche il Sestu Città Mediterranea. Sul campo dell'Mgm 2000 finisce 4-4.

Serie B. Il derby salvezza del girone Ava al Sardinia Futsal, che al PalaConi supera 2-1 il C'è Chi Ciak. La Futsal Alghero cade 7-1 in casa contro il Cardano '91, mentre nel girone B prezioso successo del Monastir contro il Padova per 8-4. Nel girone E, la Jasnagora pareggia 4-4 contro il Club Spor Roma. Sconfitte per Città di Cagliari (5-1 contro il Conit Cisterna), Elmas (5-1 contro il Cures) e Domus Chia (7-3 contro l'Atletico Grande Impero).

Serie C1. San Sebastiano Ussana campione d'inverno: è il primo verdetto del massimo campionato regionale a fine girone d'andata dopo il 6-4 sull'Happy Fitness Center. Insegue il Quartu che ha battuto in trasferta 7-3 l'Ichnos Sassari. Torna a vincere il Villaspeciosa con il 5-4 sul Villasor. Primo successo del Babylon che batte 5-3 il Futsal 4 Mori, mentre la Fanni Futsal Sassari vince 3-2 sul campo del Cus Cagliari.

Femminile. La Mediterranea vince la dodicesima gara su dodici disputate nel girone A del campionato di B femminile: le cagliaritane superano anche il Villaguardia per 9-8. L'Athena Sassari si impone per 8-5 sul Bagnolo, mentre la Jasnagora perde 4-0 in trasferta contro il Pero. Nel girone B, l'Arzachena pareggia 3-3 contro il Prato. Sconfitta invece per lo Shardana Futsal per 2-1 sul campo della Nuova Comauto Pistoia.

Coppa Italia. Domani si torna in campo per la Coppa Italia. In A2 élite, la Leonardo ospita la CDM Futsal, mentre in A2 il Sestu riceve la Videoton Crema. In B, l'unica qualificata è la Jasnagora che giocherà sul campo della Real Ciampino Academy.

