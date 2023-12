Nuovo sabato di gare per le squadre sarde di calcio a 5. Domani la Leonardo torna a giocare al PalaConi per la decima giornata di Serie A2 élite. In Sardegna arriva la Nuova Comauto Pistoia, ultima in classifica e ancora a quota 0 punti. Anche il Sestu Città Mediterranea sfida in A2 l'ultima del girone, l'Orange Futsal Asti ma in trasferta.

Serie B. Senza Daniele Cocco in panchina, esonerato in settimana, il C'è Chi Ciak di Serramanna torna a giocare dopo il turno di riposo per affrontare il Varese in Lombardia. Match esterno anche per la Futsal Alghero, contro il Domus Bresso, mentre sempre nel girone A riposa il Sardinia Futsal. Nel girone B, impegno casalingo per il Monastir contro il Team Giorgione, così come nel girone E per Città di Cagliari (contro il Club Sport Roma) e Jasnagora (contro Velletri). Giocano in trasferta l'Elmas, sul campo del Mirafin, e il Domus Chia, contro lo United Pomezia.

Serie C1. La capolista San Sebastiano Ussana osserva il turno di riposo dopo aver conquistato la vetta solitaria. Possono approfittarne il Quartu, che ospita il Cus Cagliari, e la Villacidrese, in trasferta contro l'Ichnos Sassari. Il Futsal 4 Mori ospita il Villaspeciosa. Completano il quadro della giornata le due sfide salvezza: Futsal Villasor-Happy Fitness Center e Babylon-Fanni Futsal Sassari.

Femminile. Scontro diretto al PalaConi per la Mediterranea, prima nel girone A di B femminile e che ospita il Pero secondo. Trasferta contro il Futsal Hurricane per la Jasnagora, mentre l'Athena Sassari osserva il turno di riposo. Nel girone B, l'Arzachena riceve la Nuova Comauto Pistoia, mentre lo Shardana fa visita alla Virtus Ciampino.

