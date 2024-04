Finale di regular season per la Serie A2 élite. Domani al PalaConi la Leonardo ospita il Modena Cavezzo per l'ultima giornata del girone A con un unico obiettivo: vincere e qualificarsi ai playoff promozione per la Serie A. Il successo per 4-3 della scorsa settimana contro lo Sporting Altamarca ha permesso ai cagliaritani di avere il destino tra le proprie mani. Con i tre punti la squadra di Petruso andrebbe ai playoff, altrimenti dovrà guardare ai risultati degli altri campi.

In Serie A2, iniziano invece i playoff del Sestu Città Mediterranea. Domani la squadra di Casu ospita il Milano per l'andata dei quarti di finale. Sabato 4 maggio il ritorno in Lombardia.

In Serie B, il Monastir si gioca invece la salvezza ai playout. Il match d'andata contro il Castellamonte è stato posticipato al 2 maggio. Il ritorno in si disputerà il 4 maggio. Chi vince il doppio confronto si salva, chi perde giocherà un altro turno di playout.

Femminile. Ultimo appuntamento di stagione regolare in Serie B femminile. Domenica si parte con il derby del girone A tra Mediterranea e Jasnagora, entrambe già certe della loro posizione in classifica. La Mediterranea capolista cerca la ventesima vittoria su venti per completare un campionato perfetto e arrivare nel migliore dei modi agli spareggi promozione per la Serie A. La Jasna farà invece i playoff da terza in classifica. Deve difendere il quarto posto l'Athena Sassari, che affronta in casa proprio la Virtus Romagna quinta, a soli due punti di distanza. Sarà derby anche nel girone B tra l'Arzachena, che insegue i playoff, e lo Shardana Futsal, che proverà a chiudere al terzo posto.

