La Leonardo cerca di tornare al successo anche in campionato dopo il passaggio del turno di Coppa Italia. I cagliaritani affrontano domani alle 19 al PalaConi il Città di Mestre per il posticipo di Serie A2 élite. Alle 18, trasferta contro la capolista Maccan Prata per il Sestu Città Mediterranea, secondo nel girone A di Serie A2 a nove lunghezze di distanza dalla prima della classe.

Serie B. Doppio derby sardo in Serie B. Nel girone E sono infatti in programma le sfide Elmas-Domus Chia e Città di Cagliari-Jasnagora. Nel girone A, isolane a caccia di punti salvezza: il C'è Chi Ciak in casa contro il VDL Fiano PLus, l'Alghero sul campo della Futsal Fucsia Nizza, mentre il Sardinia Futsal può allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione nello scontro diretto in Lombardia contro il Varese. Nel girone B, il Monastir cerca continuità nella sfida interna contro il Futsal Giorgione.

Serie C1. Domani prende il via il girone di ritorno del massimo campionato regionale. La San Sebastiano Ussana difende il primo posto sul campo del Babylon. Insegue il Quartu, impegnato in trasferta contro il Futsal 4 Mori. La Villacidrese ospita il Futsal Villasor, mentre il Villaspeciosa riceve il Fanni Futsal. Sfida salvezza tra il Cus Cagliari e l'Happy Fitness Center. Turno di riposo per l'Ichnos Sassari.

Femminile. Domenica di pausa per il campionato di Serie B femminile che lascia spazio alla Coppa Italia. Quattro sarde su cinque si sono qualificate grazie ai piazzamenti a fine girone d'andata. Al PalaConi sarà ancora una volta derby tra Mediterranea e Jasnagora. La vincente affronterà una tra Pero e Athena Sassari, impegnata in trasferta in Lombardia. Match esterno anche per lo Shardana Futsal contro il Futsal Perugia.

