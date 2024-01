Sedicesima giornata di A2 élite per la Leonardo, attesa domani dalla trasferta in Veneto contro l'Altovicentino. Gli arancioneri scendono in campo dopo il 2-2 di settimana scorsa contro la Cdm Futsal per provare a conquistare nuovamente i tre punti. Gioca in trasferta anche il Sestu Città Mediterranea in Serie A2 che giocherà domani contro l'Mgm 2000.

Serie B. Derby salvezza al PalaConi. In campo Sardinia Futsal e C'è Chi Ciak di Serramanna per una sfida che mette in palio punti pesanti. I cagliaritani al momento hanno un punto di vantaggio sul CCC, terzultimo in zona playout. Al penultimo posto c'è l'Alghero che ospita invece il Cardano '91. Nel girone B, altro scontro diretto per il Monastir, che ospita il Padova. Nel girone E, Città di Cagliari ed Elmas impegnate in trasferta contro Conit Cisterna e Cures. Il Domus Chia riceve l'Altetico Grande Impero, mentre la Jasnagora se la vedrà in casa contro il Club Sport Roma per uno scontro diretto in chiave playoff.

Serie C1. Ultima giornata del girone di ritorno del massimo campionato regionale. Al momento in testa alla classifica c'è la San Sebastiano Ussana, che domani ospita l'Happy Fitness Center. La Villacidrese seconda osserva il turno di riposo con il Quartu, in campo a Sassari contro l'Ichnos, che può approfittarne per il sorpasso. Torna a giocare il Villaspeciosa, che riceve il Villasor. Completano la giornata le due sfide salvezza: Babylon-Futsal 4 Mori e Cus Cagliari-Fanni Sassari.

Femminile. Movimento di mercato importante in Serie B femminile, con Veronica Privitera che dalla Jasnagora passa alla Mediterranea capolista. La siciliana potrebbe esordire già domenica contro il Villaguardia al PalaConi. La Jasna invece volerà in Lombardia contro il Pero per un altro scontro diretto. L'Athena Sassari ospita invece il Bagnolo. Nel girone B, l'Arzachena sfida il Prato in casa, trasferta contro la Nuova Comauto Pistoia per lo Shardana Futsal.

