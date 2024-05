Il sogno Serie A della Leonardo passa dalla Liguria. Domani i cagliaritani affrontano in trasferta la CDM Futsal per il match di ritorno dei quarti di finale dei playoff di A2 élite. Si riparte dal 2-0 dell'andata in favore della squadra di Petruso, che a Cagliari si è imposta grazie ai gol di Siddi e Demurtas. Gli arancioneri proveranno a difendere il doppio vantaggio per andare in semifinale contro la vincente di Pordenone-Altamarca. In caso di parità nella doppia sfida anche dopo i tempi supplementari sarà la CDM a passare il turno grazie al miglior piazzamento in regular season.

Quartu. Il sogno del Quartu si chiama invece Serie B per centrare la terza promozione in tre anni. Domani a Elmas si gioca il match d'andata dei playoff nazionali di C1 contro il Rho Futsal. Il ritorno in Lombardia tra una settimana.

Femminile. Iniziano domenica gli spareggi nazionali per accedere alla Serie A femminile. La Mediterranea affronterà la Roma per raggiungere la massima serie. L'andata si disputerà al PalaConi, il ritorno tra una settimana a Roma. Sarà invece un'altra gara secca per la Jasnagora, unica sarda rimasta in corsa nei playoff di B femminile. Le cagliaritane giocheranno in Lombardia contro il Pero per accedere al terzo turno.

