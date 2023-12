La Leonardo torna in campo questa sera per l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A2 élite. Dopo la sosta per le nazionali, al PalaConi arriva lo Sporting Altamarca per una gara che mette in palio punti importanti in chiave playoff. La Leo è già sicura della qualificazione alla Coppa Italia di categoria e occupa il terzo posto a quota 20 punti insieme a Elledì e Cdm Futsal, a una lunghezza di distanza dal Pordenone secondo.

Lo Sporting Altamarca invece insegue dietro a quota 19. Il calcio d'inizio è in programma questa sera alle 20.

Serie B. In campo domani la Serie B con due derby sardi. Nel girone A la sfida tra il Sardinia e l'Alghero alle 15 al PalaConi, a seguire alle 18 per il girone E il match tra la Jasnagora e il Domus Chia. Ultimo impegno del 2023 anche per il C'è Chi Ciak sul campo del Castellamonte ultimo in classifica, per il Città di Cagliari in trasferta contro il Mirafin e per l'Elmas in casa dello United Pomezia.

