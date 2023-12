Ultima gara dell'anno per la Leonardo, impegnata nella trasferta di Modena per la tredicesima giornata di Serie A2 élite. Contro il Modena Cavezzo, i cagliaritani si sono imposti per 7-4, chiudendo il girone d'andata al quarto posto in classifica nel girone A.

La Leo sblocca la partita già in avvio con la doppietta di Siddi nel giro di pochi secondi tra il 3' e il 4' di gioco. Il Modena accorcia con Dudu Costa al 7', ma nuovamente Siddi e poi Guti permettono alla squadra di Petruso di chiudere avanti il primo tempo per 4-1. Nella ripresa la rimonta dei padroni di casa con Dudu Costa, El Madi e Matarese.

Monti riporta avanti i cagliaritani al 10', mentre è Siddi con il poker personale a chiudere la pratica. Sulla sirena anche il definitivo 7-4 di Guti. La Leonardo sale al quarto posto in classifica con 23 punti e chiude nel migliore dei modi il 2023.

© Riproduzione riservata