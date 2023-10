La Leonardo cerca il quarto successo consecutivo nella quarta giornata di A2 Élite. I cagliaritani vogliono proseguire l’ottimo avvio di stagione e questo pomeriggio, alle 15.30, fanno visita al CIttà di Mestre. In Serie A2, impegno interno per il Sestu Città Mediterranea, che ospita il Maccan Prata alle 16.

Serie B. Doppio derby nel girone E di Serie B. Alle 16.30, il Domus Chia riceve l’Elmas: entrambe le squadre sono a caccia dei primi punti stagionali. Alle 18 al PalaConi la sfida tra Jasnagora, prima a punteggio pieno, e Città di Cagliari. Nel girone A, il Sardinia ospita il Varese alle 15, mentre l’Alghero attende il Fucsia Nizza alle 16. Alle 15 trasferte per C’è Chi Ciak Serramanna (girone A) e Monastir (girone B) rispettivamente contro il VDL Fiano Plus e Futsal Giorgione.

C1. Sabato di riposo per il campionato di C1 per lasciar spazio alla Coppa Italia. Si gioca per la quarta giornata della fase a gironi. Nel girone A tornano ad affrontarsi Ichnos Sassari e Fanni Futsal alle 15, mentre alle 17 è in programma Happy Fitness-Babylon. Nel girone B, la San Sebastiano Ussana vuole consolidare il primato contro il Villasor alle 16. Turno di riposo per la Villacidrese. Nel girone C, si gioca alle 17.30 Villaspeciosa-Futsal 4 Mori, alle 18 il Quartu - primo a punteggio pieno - ospita il Cus Cagliari.

Femminile. Impegni casalinghi per Athena Sassari e Mediterranea, prime a pari punti nel girone A di Serie B femminile. Le sassaresi ospitano domani il Villaguardia, mentre la Mediterranea scende in campo già oggi alle 12 per l’anticipo contro il Futsal Hurricane. Domani la Jasnagora affronta a Brandizzo la L84. In programma domani anche le gare delle due sarde del girone B: lo Shardana sul campo della Eventi Futsal, l’Arzachena in casa contro la Virtus Ciampino.



