Gli ultimi quaranta minuti della stagione per tornare in Serie B. Il Domus Chia è atteso domani dalla trasferta contro il Torremaggiore per il ritorno della finale dei playoff nazionali di C1. In palio c'è un posto per la prossima Serie B, obiettivo della squadra allenata da Luca Catta, forte del 5-2 conquistato nel match d'andata a Domus De Maria.

Domani in Puglia (calcio d'inizio ore 18), il Domus Chia dovrà difendere il vantaggio per festeggiare la promozione.

Panchine. Nella prossima Serie B ci sarà il Futsal Alghero, che ha vinto il campionato regionale di C1 e ha scelto di confermare Rino Monti in panchina. Cambia invece la guida tecnica del Sardinia Futsal dopo la salvezza in B ottenuta nell'ultima giornata del campionato appena concluso. La società ha annunciato l'arrivo di Mario Mura, reduce dalla promozione in A2 con il Sestu Città Mediterranea. Sarà affiancato da Leandro Perra e potrà contare su tutto il roster della scorsa stagione, in attesa di tre o quattro innesti per rinforzare ulteriormente la rosa.

