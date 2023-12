La Coppa Italia di C1 2023/24 ha le sue finaliste: il Quartu e la San Sebastiano Ussana. Ieri sera è stata l'Ussana l'ultima squadra a strappare il pass per la finale regionale, superando in semifinale per 6-4 l'Happy Fitness Center. Per la squadra di Calabretta sono andati a segno Piras, Curreli, Mereu, Deiana, Saddi e Devison.

La sfida. Si tratta della seconda finale nel giro di tre anni per l'Ussana che nel 2022 era stata stato sconfitto dall'Alghero. Dall'altra parte c'è invece il Quartu che ha vinto due anni fa la Coppa Italia di Serie D, lo scorso anno quella di C2 e ora punta a quella di C1. Nella semifinale giocata sabato 23 dicembre, il Quartu si era imposto per 6-3 sulla Villacidrese. La finale regionale della Coppa Italia di C1, in attesa di conferma, dovrebbe disputarsi domenica 7 gennaio a Sestu.

Femminile. Dovrebbe disputarsi il 7 gennaio anche la finale di Coppa Italia di C femminile. Il trofeo regionale sarà conteso tra il Cus Cagliari e il Monastir. Il Monastir ha vinto le precedenti due edizioni del 2022 e del 2023. Il Cus invece si era aggiudicato la coppa nel 2020.

A2 élite. Giocherà domani la Leonardo, unica squadra sarda a scendere in campo nei campionati nazionali nel weekend. I cagliaritani sono attesi dalla trasferta sul campo del Modena Cavezzo Futsal.

© Riproduzione riservata