La Jasnagora e la Futsal Alghero chiudono il 2023 con una vittoria nei rispettivi derby di Serie B. Nel girone E, la Jasna ha avuto la meglio del Domus Chia in casa con il punteggio di 5-2 grazie ai gol di Piaz, Alan, Lintas e la doppietta di Ruggiu. Nel girone A, l'Alghero si è imposto per 4-1 a Cagliari contro il Sardinia Futsal con i gol di Molina, Fiori, Becca e Russu. In trasferta contro il Castellamonte, il C'è Chi Ciak strappa un altro pari allo scadere: 4-4 il punteggio finale con la doppietta di Setti e le reti di Meloni e Pilloni. Nel girone E, trasferte laziali da dimenticare per il Città di Cagliari (3-1 contro il Mirafin) e l'Elmas (8-1 con lo United Pomezia).

Leonardo. Aveva giocato venerdì l'anticipo di A2 élite la Leonardo. I cagliaritani sono stati sconfitti in casa 4-0 dallo Sporting Altamarca. La squadra di Petruso concluderà il proprio 2023 il 30 dicembre sul campo del Modena Cavezzo per l'ultima gara del girone d'andata.

C1. La Coppa Italia regionale di C1 ha la sua prima finalista: nella semifinale disputata ieri a Sinnai, il Quartu ha battuto 6-3 la Villacidrese con il poker di Rafinha e le reti di Chighini e Manunza. Giovedì 28 dicembre l'altra semifinale tra la San Sebastiano Ussana e l'Happy Fitness Center.

