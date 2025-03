Il Cagliari conquista tre punti d’oro in Serie A femminile. In casa contro il Kick Off le rossoblù si sono imposte per 2-0, ritrovano l’ottavo posto in classifica e si allontanano ulteriormente dalla zona playout.

La Leonardo è stata invece sconfitta in Serie A2 Élite maschile. I cagliaritani si arrendono in casa contro la capolista FeniceMestre per 7-2 e restano al terzultimo posto, considerando anche il punto di penalizzazione assegnato dal giudice sportivo la scorsa settimana.

In Serie B maschile, la Jasnagora vince il derby contro il Monastir per 7-2 e sale al terzo posto del girone A. Nel girone E, successo prezioso per l’Elmas che batte 5-3 l’Aranova. Sconfitte per Alghero (5-3 in trasferta contro Città Giardino Marassi), Quartu (7-3 sul campo del Circolo Canottieri Lazio) e San Sebastiano Ussana (4-3 in casa contro il Laurentino).

In C1, il Città di Cagliari consolida la vetta con il 7-2 esterno sul Futsal Villasor. Dietro insegue il C’è Chi Ciak con il 4-3 sul Domus Chia. Vince anche il Villaspeciosa (10-4 esterno al Futsal 4 Mori). Terminano in parità ZB Iron Bridge-Happy Fitness Center (7-7), Sestu Sardinia-Cus Cagliari (2-2) e Portoscuso-Villacidrese (5-5). Stasera alle 21 il derby Ichnos Sassari-Fanni Futsal Sassari.

In B femminile, l’Athena Sassari batte 8-2 l’Aosta e si riprende la vetta grazie alla contemporanea sconfitta della Jasnagora (4-2 in trasferta dal Solarity). Il Cus Cagliari pareggia 1-1 con il Però, mentre l’Arzachena vince il derby per 5-1 contro l’Oristanese.

