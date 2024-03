Terzultima giornata del campionato di C1 e prima opportunità di chiudere matematicamente i conti per la San Sebastiano Ussana. La capolista del massimo campionato regionale giocherà stasera sul campo del Futsal Villasor per provare a conquistare la Serie B. Per l'aritmetica servirà però anche un risultato positivo dalla sfida tra Quartu e Villaspeciosa: in caso di mancata vittoria dei quartesi e successo dell'Ussana, arriverebbe già stasera la certezza della promozione.

Si infiamma anche la lotta per la salvezza con cinque squadre ancora coinvolte: il Futsal 4 Mori ultimo cerca l'impresa in casa contro la Villacidrese, così come il Babylon nel derby contro l'Ichnos Sassari. La Fanni Futsal Sassari riceve invece l'Happy Fitness Center. Turno di riposo per il Cus Cagliari.

Femminile. Si torna a giocare anche nel campionato di B femminile. Nella quartultima giornata, arriva il primo match point per la Mediterranea per vincere il campionato e assicurarsi un posto agli spareggi promozione. Le cagliaritane, che finora hanno vinto sedici volte su sedici, hanno otto punti di vantaggio sul Pero secondo, avversario di questa sera. Alla squadra di Versace basterebbe anche un pareggio per festeggiare il trionfo del girone A. Non scenderanno in campo le altre due sarde del raggruppamento: la Jasnagora ha anticipato alla scorsa domenica la gara contro la Futsal Hurricane, vincendo 3-1, mentre l'Athena Sassari osserva il turno di riposo. Nel girone B, gioca oggi lo Shardana Futsal contro la Virtus Ciampino. L'Arzachena affronta domani la Nuova Comauto Pistoia. In Serie C, big match tra il Cus Cagliari primo e l'Ittiri Sprint, terzo ma unica formazione in grado di fermare le universitarie sul pari nel match d'andata. Il Tiro Libero secondo ospita l'Arborea, il Sardinia Futsal il Decimoputzu, mentre il Monastir riceve l'Ampurias. Unico anticipo Aiace Telamonio-Futsal Quartu.

Campionati nazionali. Non giocheranno le sarde dei campionati nazionali maschili. Questo sarà il primo di due weekend di pausa per lasciar spazio alle Final Four di Coppa Italia e poi alla Pasqua. La ripresa è prevista per il 6 aprile per il rush finale della stagione regolare.



© Riproduzione riservata