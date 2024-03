Vittoria in trasferta per il Sestu Città Mediterranea in Serie A2. In Piemonte la squadra di Casu si è imposta per 5-2 sull’Avis Isola, confermando il secondo posto in classifica. Non ha giocato la Leonardo in A2 Élite per il turno di riposo.

Serie B. Finisce 4-4 il derby del girone E tra Città di Cagliari e Elmas. Dopo il vantaggio cagliaritano, i gialloneri hanno ribaltato il punteggio sul 4-1. Tra fine primo tempo e metà ripresa la rimonta dei padroni di casa sul 4-4 per un punto che non accontenta nessuna delle due squadre. Retrocede matematicamente in C1 il Domus Chia, sconfitto 14-1 fuori casa dalla capolista Real Ciampino Academy. Perde in trasferta anche la Jasnagora per 6-3 contro il Conit Cisterna. Nel girone A, il Sardinia Fustal cade 2-1 in Lombardia contro l’Energy Saving, mentre la Futsal Alghero non approfitta del turno di riposo del C’è Chi Ciak perdendo 6-1 contro il Castellamonte. Nel girone B, ko interno del Monastir per 5-4 contro il Naonis.

Serie C1. Dodicesima vittoria in fila per la capolista San Sebastiano Ussana, che batte 8-3 il Futsal 4 Mori. In vista dello scontro diretto di sabato resta invariato il vantaggio di cinque punti sul Quartu, che ha superato 5-8 l’Happy Fitness. Sorride la Villacidrese con il 3-1 esterno sul Villaspeciosa, così come l’Ichnos con il 4-0 sul campo del Cus Cagliari. Finisce 8-8 lo scontro salvezza tra Villasor e Babylon.

Femminile. Nel girone A di B femminile, l’Athena Sassari torna alla vittoria con il 4-2 interno sulla Polisportiva 1980. Vince anche la Jasnagora per 2-1 sul Bagnolo. Turno di riposo per la Mediterranea capolista. Nel girone B, lo Shardana Futsal batte 5-2 il Real Gryphus, mentre l’Arzachena perde 12-0 sul campo della Roma prima in classifica. In Serie C, prosegue spedita la marcia del Cus Cagliari che batte 4-1 l’Arborea. Inseguono l’Ittiri (11-1 al Decimoputzu) e il Tiro Libero (6-2 al Sardinia). Rallenta l’Aiace Telamonio, battuto 6-5 dall’Ampurias, mentre il Monastir vince 6-2 in casa del Futsal Quartu.

© Riproduzione riservata