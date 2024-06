Tutto ancora in equilibrio nella finale nazionale playoff di Serie C1. La promozione in B per il Quartu si deciderà nel match di ritorno dopo il pareggio di sabato nell'andata disputata a Torino e terminata sul 4-4 contro il Serming. Decisiva la tripletta di Rafinha, oltre al gol di Manunza, per tornare in Sardegna con un ottimo risultato in vista della seconda gara di sabato in programma a Elmas.

Giovanissimi. Il Monastir chiude al quarto posto la Final Four scudetto Under 15 di Ancona. Il sogno tricolore si è fermato in semifinale per la giovane squadra di Diego Podda, sconfitta per 4-0 dal Bissuola. La finale per il terzo posto ha visto invece il Monastir arrendersi per 7-3 contro il Parete dopo il 3-3 di fine primo tempo con la doppietta di Congia e il gol di Piras. Resta l'ottimo percorso dei giovanissimi biancoblu, capaci di ottenere il miglior risultato nella categoria Under 15 per una società sarda.

C'è Chi Ciak. Il C'è Chi Ciak ripartirà dalla Serie C1. Dopo la retrocessione dalla Serie B, la società ha annunciato di non voler presentare domanda di ripescaggio ma di ripartire dal massimo campionato regionale, confermando Nicola Barbieri in panchina. La squadra potrà dunque tornare a giocare a Serramanna, in attesa dell'inizio dei lavori del nuovo impianto che permetterebbero al C'è Chi Ciak di disputare un campionato nazionale senza andare in un altro comune, come accaduto nella stagione appena conclusa.

Mediterranea. Non ci sarà Stefano Versace sulla panchina della Mediterranea in Serie A femminile. Il tecnico ha annunciato l'addio dopo aver portato la squadra alla promozione. «Impegni lavorativi e familiari non mi permetterebbero di poter dare il 110% in una categoria seria e impegnativa come la Serie A», ha spiegato l'allenatore.

© Riproduzione riservata