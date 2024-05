Sono rientrate in Sardegna le ragazze della Rappresentativa Femminile di calcio a 5. La spedizione in Calabria al Torneo delle Regioni 2024 è stata più che positiva per la squadra allenata da Marco Tuveri, arrivata ad un passo dalla prima storica finale.

Il cammino si è interrotto solo in semifinale contro le campionesse in carica del Veneto, capaci di ripetersi poi nella finalissima con il 6-0 sulle padrone di casa della Calabria.

Nelle precedenti partite, la Sardegna femminile aveva sempre vinto. Il girone era stato passato in scioltezza a punteggio pieno con il 5-3 sulla Liguria, il 3-1 sul Molise e il 5-0 sulla Sicilia. I quarti di finale, conquistati già alla seconda giornata, hanno visto le isolane affrontare e superare il Lazio. 6-2 il risultato finale nonostante i favori del pronostico per le avversarie. Virdis (doppietta), Manca, Podda e Fonnesu, oltre ad un autogol, le firme sul successo che ha permesso alla Sardegna di entrare tra le migliori quattro d’Italia per la seconda volta nella storia del torneo femminile.

In semifinale non è riuscita l’impresa. Il Veneto ha battuto le sarde per 3-1, ma il traguardo raggiunto resta nella storia del futsal isolano.

© Riproduzione riservata