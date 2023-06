Sorride il Domus Chia dopo l'andata della finale dei playoff di C1. La formazione di Luca Catta ha battuto 5-2 il Torremaggiore nel primo atto della doppia sfida che vale la promozione in Serie B. Protagonista il solito Mantari con una tripletta.

A Domus De Maria, la squadra isolana ha fatto valere il fattore campo, conquistando un vantaggio importante di tre reti in vista del ritorno, in programma domenica 18 giugno in Puglia.

