Il Domus Chia guadagna la promozione attraverso i playoff nazionali di C1. La squadra di Luca Catta ha superato anche il Torremaggiore nella finale che metteva in palio un posto per la prossima Serie B. Dopo il successo per 5-2 dell'andata a Domus de Maria, in Puglia è arrivata la sconfitta indolore per 5-3 che vale il ritorno immediato nei campionati nazionali.

Il Domus Chia raggiunge così le altre cinque sarde: la Jasnagora, il C'è Chi Ciak di Serramanna, l'Elmas e il Sardinia Futsal, che hanno confermato la categoria dalla stagione appena conclusa, oltre al Futsal Alghero neopromosso dopo la vittoria del campionato di C1.

