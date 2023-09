Il campionato regionale di C1 di calcio a 5 prende il via tra un mese. Sabato 7 ottobre la prima giornata di campionato con 12 squadre che vanno a caccia della promozione in Serie B: Babylon, Cus Cagliari, Fanni Futsal Sassari, Futsal 4 Mori, Villasor, Happy Fitness Center, Ichnos Sassari, MC5 di Mogoro, Quartu, San Sebastiano Ussana, Villacidrese e Villaspeciosa.

«L’idea di un torneo Élite a 12 è stata una scelta voluta e dovuta», spiega il vicepresidente del Cr Sardegna e delegato calcio a 5 Alberto Carta, «Spero che un campionato con questi numeri possa dare grande competitività, un po’ come accadeva in serie A1, e non si crei la frattura tra le squadre che abbiamo registrato l’anno passato. Quindi auspico grande equilibrio e l’ambizione di tutte a salire di categoria».

Le squadre. Si prevede un livello alto, come dimostrano anche i rinforzi delle squadre già presentati. Il Quartu, dopo aver centrato in due anni le due promozioni dalla D alla C1, cerca il tris con gli arrivi di giocatori reduci da esperienze nei campionati nazioniali come Alessandro Costa (Leonardo, A2), il brasiliano Rafinha (Jasnagora, B), il portiere Lorenzo Deidda (Leonardo, A2) e Andrea Cau (Sestu Città Mediterranea, B). Confermato Massimo Diana in panchina e il roster che ha dominato la scorsa C2, a partire da Serginho e Manunza. Altra forte candidata alla promozione è la San Sebastiano Ussana, che ha già sfiorato due anni fa la promozione in B. Il tecnico Calabretta potrà contare sulla conferma del gruppo dello scorso anno, sul ritorno di Curreli (l'anno scorso in B al C'è Chi Ciak), gli arrivi di Mereu, Secci, Matza e soprattutto il brasiliano Deivision, ormai una vita in Sardegna e lo scorso anno autore di 22 gol in B con l'Elmas. Le altre però non restano a guardare. Il Babylon ha prelevato dall'Alghero il portoghese Jorge e dalla C1 laziale Ahmed Jafar Bachiren. Il Cus Cagliari ha confermato Congiu in panchina e può contare su una rosa che conosce bene la C1. Il Fanni Futsal Sassari ha presentato Daniele Pilo, Fabrizio Cappai e il brasiliano Matheus Veiga. Spicca l'arrivo del portoghese ex Cagliari Futsal Victor Hugo per l'Ichnos Sassari così come quello di Massimo Nurchi (l'anno scorso al Sestu in B) al Mogoro, che ha confermato tra gli altri Sergio Rocha, Fois e Porru. Rinforzi spagnoli per la Villacidrese con Ferrer e per l'Happy Fitness con Burgos, mentre il Villaspeciosa continua a puntare sui tanti giovani che lo scorso anno hanno fatto bene oltre alle conferme dei giocatori più importanti della rosa di Arba. A lavoro anche il Villasor, che debutterà in casa contro la Villacidrese, e il Futsal 4 Mori, che dovrà invece vedersela subito contro il Quartu.

La prima giornata:

Fanni Futsal Sassari-Villaspeciosa

Villasor-Villacidrese

Happy Fitness Center-Cus Cagliari

MC5-Ichons Sassari

Quartu-Futsal 4 Mori

San Sebastiano Ussana-Babylon

