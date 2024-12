Seconda vittoria in Serie A femminile di calcio a 5 per il Cagliari. Le rossoblù hanno conquistato i tre punti nello scontro diretto contro il Royal Team Lamezia, imponendosi in casa al PalaConi per 3-0 grazie alla doppietta di Vecchione e la rete di Giugliano.

In Serie A2 Élite maschile, quarto ko consecutivo per la Leonardo. Avanti 2-0 sul campo del Maccan Prata, i cagliaritani si sono fatti rimontare sul 3-2.

In Serie B, il Quartu fa l'impresa con il 6-4 esterno contro l'ex capolista Spes Poggio Fidoni. Vince anche il Monastir, che batte 6-2 il Città Giardino Marassi nonostante le difficoltà nel raggiungere il campo a Isola d'Asti a causa di un ritardo aereo di quasi quattro ore. Pareggia la San Sebastiano Ussana, raggiunta nel finale dal Cures sul 6-6. Sconfitte le altre: la Jasnagora in casa contro il Real Sesto (2-1), l'Alghero in trasferta contro il Sermig (6-1) e l'Elmas in casa contro il Laurentino (5-1).

In C1, il Città di Cagliari consolida il primato con il 14-1 sullo ZB Iron Bridge. Sale al secondo posto il Domus Chia dopo il 4-3 sull'Ichnos Sassari. Pareggiano Villaspeciosa e Sestu Sardinia Futsal (5-5), mentre il C'è Chi Ciak batte 4-3 in trasferta il Villasor. Sorridono anche Fanni Futsal Sassari (8-2 al Portoscuso) e Futsal 4 Mori (5-2 in trasferta contro l'Happy Fitness). Rinviata Cus Cagliari-Villacidrese.

In Serie B femminile, termina sul 3-3 il derby tra Athena Sassari e Jasnagora. Il Cus Cagliari vince allo scadere per 1-0 sulla Top Five. Sconfitte per Arzachena (7-3 contro il Solarity) e Oristanese (4-2 contro il Pero).

