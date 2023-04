Il 360 GG Monastir si regala tre punti d’oro per la corsa salvezza. La squadra di Diego Podda supera 4-3 la Meta Catania nella ventiseiesima giornata di Serie A grazie ai gol segnati nel primo tempo da Dani Chino, Inaki, Araça e Quintairos.

È il 360 GG a sbloccare in avvio il match con il tocco sotto di Dani Chino. Firma il raddoppio Inaki, mentre la Meta Catania rientra con il rigore di Spellanzon concesso per il fallo di mano di Araça. Il brasiliano si fa perdonare segnando subito il 3-1, mentre Quintairos in ripartenza allunga sul 4-1. Nel finale di primo tempo Musumeci accorcia sul 4-2. Ripresa bloccata, nonostante le diverse occasioni per parte. Solo negli ultimi cinque minuti Lutin trova il 4-3. Finale di sofferenza per il 360 GG che resiste agli assalti dei siciliani col portiere di movimento e si porta a casa la vittoria. Un successo dedicato al capitano Jesus Murga, che in settimana ha perso il fratello.

Serie A2. La Leonardo cade 6-2 in casa contro la capolista Olimpia Verona. Al PalaConi pratica già chiusa nel primo tempo dagli ospiti, che vanno sul 5-0. Nella ripresa la Leo accorcia con Costa e poi, dopo il sesto gol veronese, con Tidu, per il 6-2 finale che consegna la matematica promozione in Serie A all’Olimpia.

