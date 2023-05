Il 360 GG Monastir è pronto a tornare in campo per il match d'andata dei playout. La squadra di Diego Podda attende l'Italservice Pesaro a Sestu per il primo dei due match che decreteranno chi giocherà in Serie A il prossimo anno e chi invece dovrà ripartire dalla Serie A2 élite.

I bianconeri hanno chiuso il primo campionato di Serie A della loro storia al quartultimo posto, strappando l'accesso al playout all'ultima giornata grazie al successo ad Avellino contro la Sandro Abate e la contemporanea sconfitta dell'Italservice Pesaro a Padova contro il Petrarca. Ora per provare a mantenere la categoria conquistata con merito lo scorso anno, il 360 GG dovrà vedersela contro i campioni d'Italia in carica, anche se rispetto alla passata trionfale stagionale la rosa è stata ridimensionata. Sulla panchina avversaria non ci sarà nemmeno Fulvio Colini, il tecnico che ha portato Pesaro a vincere gli ultimi tre scudetti. La società ha scelto di esonerare l'allenatore proprio alla vigilia del playout perché nei giorni precedenti era stato reso noto l'accordo che vedrà lo stesso Colini allenare la Feldi Eboli a partire dalla prossima stagione.

Domani alle ore 16 è in programma il match d'andata del playout a Sestu. Il ritorno, al Pala Nino Pizza di Pesaro, sabato 27 maggio alle ore 17. Si salva chi avrà segnato il maggior numero di gol nelle due partite. In caso di parità nel doppio confronto, si procederà alla disputa di due tempi supplementari, mentre in caso di ulteriore parità, sarebbe l’Italservice Pesaro a salvarsi in quanto meglio piazzata al termine della stagione regolare.

Femminile. Domenica torna in campo la Jasnagora per l'andata del terzo turno dei playoff di Serie A2 femminile. Dopo aver eliminato la L84 (4-0) e la Mediterranaea (1-0), la squadra allenata da Alejandra Argento ospita l'Atletico Foligno a Sestu per il primo dei due match in programma. Il ritorno il 28 maggio in trasferta. Chi passa, si qualifica alla Final Four di giugno che mette in palio un posto per la prossima Serie A femminile.

