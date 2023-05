Obiettivo rimonta e salvezza per il 360 GG Monastir, che affronterà domani in trasferta l'Italservice Pesaro per il match di ritorno del playout di Serie A.

Risultato ancora in bilico dopo il 4-3 dell'andata in favore dei marchigiani, con la squadra di Diego Podda che dovrà ribaltare il punteggio per conquistare la salvezza al primo anno nel massimo campionato italiano. In caso di vittoria con un gol di scarto da parte del 360 GG al termine dei regolamentari, si andrebbe ai supplementari.

Non ci saranno invece i tiri di rigore: in caso di risultato pari tra andata e ritorno, sarebbe l'Italservice Pesaro a salvarsi grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. Il calcio d'inzio della sfida è in programma domani alle 17 alla Vitifrigo Arena di Pesaro.

Femminile. Domenica alle 15 la Jasnagora sarà invece impegnata in Umbria nel match di ritorno dei playoff di A2 femminile contro l'Atletico Foligno. Per superare il terzo turno e conqusitare un posto per le Final Four, la squadra di Argento è chiamata a ribaltare il 3-1 subito all'andata in casa.

© Riproduzione riservata