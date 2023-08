La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati nazionali per la stagione 2023/24. Dieci le sarde interessate per quanto riguarda i campionati maschili: una in Serie A2 Élite, una in Serie A2 e otto in Serie B, compreso il Monastir che ripartirà dalla quarta serie nazionale dopo aver perso a maggio il playout per restare in Serie A.

A2. La Leonardo è stata inserita nel girone A della nuova Serie A2 Élite e affronterà formazioni del nord Italia. Stesso destino per il Sestu Città Mediterranea, neopromosso in A2.

Serie B. Le otto società sarde di B sono state divise in tre gironi. Nel girone A ci sono il C’è Chi Ciak di Serramanna, il Sardinia Futsal e il neopromosso Futsal Alghero insieme alle formazioni del nord Italia. La Jasnagora, l’Elmas, le neopromosse Città di Cagliari (ripescato ufficialmente) e Domus Chia affronteranno le laziali nel girone E. Il Monastir sarà invece l’unica sarda del girone B con le squadre venete, in attesa della ratifica della Figc.

I gironi:

SERIE A2 ELITE (Girone A)

Altovicentino Futsal

CDM Futsal

Fenice Veneziamestre

Lecco C5

Leonardo

Pordenone

Modena Cavezzo

Elledì

Petrarca

Sporting Altamarca

Città di Mestre

Futsal Pistoia

Saints Pagnano

SERIE A2 (Girone A)

Canottieri Belluno

Futsal Cornedo

Milano C5

Orange Futsal Asti

MGM 2000

Olympia Rovereto

Videoton Crema

Maccan Prata

Avis Isola

Futsal Villorba

Aosta 511

Sestu Città Mediterranea

SERIE B MASCHILE:

Girone A

Cardano 91

Castellamonte

C’è Chi Ciak

Energy Saving

Futsal Alghero

Futsal Fucsia Nizza

Polisportiva Sardinia

Real Five Rho

Varese Laveno

VDL Fiano Plus

Domus Bresso

Girone B

Bissuola

Manzano Brn

Compagnia Malo

Futsal Atesina

Futsal Giorgione

Isola 5

Miti Vicinalis

Monastir (in attesa di ratifica dalla FIGC)

Naonis

Real Bubi Merano

Team Giorgione

Calcio Padova

Girone E

Mirafin

Cures

Atletico Grande Impero

Club Sport Roma

Conit

Real Ciampino Academy

SPQV Velletri

United Pomezia

Domus Chia

Elmas

Città di Cagliari

Jasnagora

© Riproduzione riservata