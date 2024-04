Quattro su quattro. Esordio migliore per la Sardegna non poteva esserci al Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Calabria. Nella prima giornata della fase a gironi, le rappresentative isolane centrano i successi nelle varie categorie contro la Liguria.

Under 15. I primi a scendere in campo sono stati gli Under 15 di De Agostini, che hanno vinto per 5-4 sui pari età liguri grazie alla tripletta di Floris e le reti di Congia e Perra.

Under 17. Risultato identico per l’Under 17 di Melis. Il 5-4 porta le firme di Partis, Zuddas, Muscas, Joel Sechi e Martin Sechi.

Femminile. La terza vittoria di giornata è della rappresentativa femminile di Tuveri, che batte le avversarie per 5-3 con la doppietta di Virdis e i gol di Medda, Torresan e Fonnesu.

Under 19. Completa l’esordio perfetto l’Under 19 di Perdighe con il 6-3 nell’ultima gara contro la Liguria. Protagonista Chighini con una tripletta, oltre alle reti di Monti, Addari e un autogol ligure.

Domani si torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi contro il Molise.

