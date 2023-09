Prende il via domani la nuova Serie A2 élite di calcio a 5. In campo la Leonardo, unica squadra sarda della categoria, che farà il proprio esordio stagionale al PalaConi contro il Pordenone alle ore 15. Le sarde dei campionati di A2 e B invece dovranno ancora aspettare il 14 ottobre per l'inizio dei rispettivi campionati.

Coppa Divisione. Nell'attesa, prosegue la Coppa della Divisione con la seconda giornata dei triangolari. Si gioca già domani tra Sestu Città Mediterrenea e C'è Chi Ciak, che si affronteranno a Sestu alle ore 17. Le altre gare verranno disputate martedì: la Futsal Alghero in casa contro il Ciampino e la Leonardo al PalaConi contro il Sardinia Futsal.

Coppa Italia C1. Per quanto riguarda il massimo campionato regionale, si gioca per la terza giornata della fase a gironi di Coppa Italia. In campo ieri la Villacidrese contro il Villasor nel girone B. Turno di riposo per la San Sebastiano Ussana, che avrebbe dovuto sfidare l'MC5. La società di Mogoro si è ufficialmente ritirata e non prenderà parte nemmeno al campionato. Nel girone A, domani alle 18 il Babylon ospita il Fanni Fustal Sassari, mentre la partita tra Ichnos Sassari ed Happy Fitness è stata posticipata al 4 ottobre. Nel girone C, il Quartu affronta in casa contro il Futsal 4 Mori, mentre il Villaspeciosa riceve il Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata