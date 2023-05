Non ci sono solo i playoff di C1 per il Domus Chia. La società è impegnata anche fuori dal campo per ottenere il contributo allo sport dal Comune di Domus de Maria.

Il club punta a tornare in Serie B attraverso gli spareggi nazionali. Dopo aver chiuso al secondo posto il campionato regionale di C1, ha battuto 7-4 in trasferta il Genzano che arriverà venerdì in Sardegna per il match di ritorno.

Proprio per lo scorso campionato nazionale di B, il Domus Chia attendeva dal Comune un sostegno che invece è stato drasticamente ridotto per le spese dell'utilizzo della struttura geodetica utilizza dalla squadra per allenamenti e partite.

"Ha trovato invece un contributo sociale sostanzioso di circa 10.000 euro un'ASD di un vicino comune che per 4 mesi ha svolto attività di pallavolo con tutte le spese a carico del comune stesso", lo sfogo della società attraverso la nota del dirigente Gianluca Ortalli. "Non ci domandiamo perché il contributo venga dato alla pallavolo, ma piuttosto perché non viene dato al calcio a 5".

La società, che quest'anno ha cambiato proprietà, non vuole comunque arrendersi: "L’ ASD Domus Chia è l’unica associazione sportiva di Domus de Maria che continuerà sempre a fare sport, rispettando le regole e i valori dello sport, le stesse regole e gli stessi valori che dovrebbero essere applicati nella gestione dei fondi pubblici dell’attuale amministrazione comunale", conclude la società.

