Inizia domani la stagione delle squadre sarde dei campionati di Serie A2 e Serie B maschile e di Serie B femminile. Non gioca invece la Leonardo in A2 élite: i cagliaritani hanno anticipato a venerdì scorso il match della seconda giornata.

Serie A2. Il neopromosso Sestu Città Mediterranea, unica formazione isolana della categoria, esordirà domani sul campo della Canottieri Belluno.

Serie B. Otto invece le sarde divise in tre gironi di Serie B. Nel girone A, il Sardinia Futsal riceve al PalaConi il Fucsia Nizza, mentre il C'è Chi Ciak giocherà in trasferta contro l'Energy Saving Futsal. Turno di riposo per l'Alghero, che attende il debutto nel match di sabato prossimo contro il Cardano 91. Nel girone B, il Monastir ospita sul proprio campo il Miti Vicinalis. Nel girone E, si parte col derby tra Jasnagora e Elmas. Impegno interno per il Domus Chia contro SPQV Velletri, mentre il Città di Cagliari farà il suo esordio sul campo dello United Pomezia.

Femminile. Sarà derby anche nel girone A di B femminile con la sfida tra Athena Sassari e Jasnagora che si disputerà a Usini. La Mediterranea attende invece al PalaConi il Bagnolo. Nel girone B, lo Shardana Futsal farà visita al Perugia, l'Arzachena riceve il Real Gryphus.

Serie C1. Sabato si gioca per la seconda giornata del massimo campionato regionale. Si parte alle 15 con Ichnos Sassari-Villasor. Alle 17 Villacidrese-Fanni Futsal, a seguire alle 17:30 si gioca Villaspeciosa-Happy Fitness. Alle 18 il Babylon ospita il Quartu, mentre alle 19 la San Sebastiano Ussana fa visita al Cus Cagliari.

