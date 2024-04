L'ultima giornata della stagione regolare di Serie B decreta la retrocessione di cinque sarde su otto. Mantengono la categoria solo il Sardinia Futsal e la Jasnagora, con quest'ultima che ha visto sfumare la qualificazione ai playoff solo per gli scontri diretti con il Cures. La terza a non essere retrocessa, ovvero il Monastir, dovrà conquistare la salvezza al playout. In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea chiude con una sconfitta per 2-1 sul campo della Videoton Crema. La squadra di Casu, già sicura dei playoff, affronterà il Milano nella corsa alla promozione in A2 élite.

Serie B. L'unica sarda a vincere nel sabato di B è stata la Jasnagora con il 4-3 sull'Atletico Grande Impero. Il risultato però non basta a raggiungere i playoff. La squadra di Cocco chiude a pari punti col Cures, ma gli scontri diretti in campionato premiano i laziali, che hanno battuto facilmente 8-1 il Domus Chia già retrocesso nell'ultimo turno. Erano già retrocesse anche le altre del girone E: l'Elmas (sconiftta 7-3 dal Conit Cisterna) e il Città di Cagliari (superata 9-0 sul campo del Real Ciampino Academy). Nel girone A, scendono in C1 la Futsal Alghero (ko per 12-2 contro la capolista Vdl Fiano Plus) e C'è Chi Ciak, che incassa il 5-1 sul campo del Domus Bresso e non approfitta del ko del Castellamonte per il sorpasso in classifica. Ai playout andrà così il Castellamonte, che affronterà il Monastir in uno spareggio da giocare tra andata e ritorno. Il Monastir avrebbe potuto conquistare la salvezza diretta in caso di successo, ma nell'ultima gara di campionato è stato il Bissuola ad imporsi per 3-1. Nel girone A, il Sardinia Futsal termina con una sconfitta interna per 6-1 contro il Cardano '91.

Serie C1. Sabato si è concluso anche il campionato regionale di C1. Era stato tutto già deciso, con la vittoria del campionato di una San Sebastiano Ussana comunque inarrestabile che ha battuto anche l'Happy Fitness Center per 15-3. L'Ichnos Sassari passa 7-5 contro un Quartu già sicuro dei playoff nazionale. Vincono anche Fanni Futsal (7-2 al Cus Cagliari), Villaspeciosa (14-6 a Villasor) e Futsal 4 Mori (10-8 sul Babylon). Oltre alla stagione del Quartu, che proverà a conquistare la promozione in B attraverso i playoff, proseguirà anche quella del Futsal 4 Mori e del Babylon, con il playout che decreterà quale tra le due confermerà la categoria.

Femminile. Domenica di riposo in B femminile, ma non per la C regionale. Il Cus Cagliari, dopo aver festeggiato la promozione aritmetica, ha battuto 11-5 in trasferta l'Aiace Telamonio. Successi anche per Ittiri Sprint (5-0 contro l'Ampurias) e Tiro Libero (5-2 al Monastir). Prima vittoria e primi punti per il Decimoputzu, che batte 1-0 il Futsal Quartu, mentre l'Arborea si è imposto per 2-1 sul campo del Sardinia Futsal.

